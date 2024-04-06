Президент WBC настаивает на увеличении количества судей в бою Усик - Фьюри

Глава боксерской организации считает, что решение по результату поединка должны принимать шесть человек.

Президент WBC Маурисио Сулейман не собирается отказываться от идеи увеличения количества судей в бою между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, это поможет избежать спорных решений.

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"Очень жаль, что большинство, похоже, не хотят ничего менять и чувствуют себя комфортно. Нужны шесть квалифицированных судей, которые работали бы сообща. А если в бою Усика и Фьюри у двух судей из трех будет плохой день? И они решат 2-1 плохими решениями.

Если так случится, то при шести арбитрах будет шанс справедливого решения. В последнее время у нас слишком много спорных решений судей", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика.

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