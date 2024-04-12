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"Не жалуюсь, а рассказываю": Уайлдер попытался объяснить свой провал в бою с Паркером

Бывший чемпион назвал причину своего поражения.
Сегодня, 11:58
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о своем поражении в бою против Джозефа Паркера.

Американский боксер одной из причин неудачи назвал то, что во время подготовки ему пришлось столкнуться с длительными перелетами.

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Это был скучный бой, в котором ничего особенного не произошло. Уже на следующий день я вернулся к тренировкам. На самом деле мой соперник ничего не сделал. Он только трясся вокруг меня или что-то в этом роде.

Во время подготовки, мне пришлось путешествовать два раза. Каждый перелет занимал по 20 часов. А те ребята были в Европе. Им нужно было всего два-три часа, чтобы добраться, к месту поединка. Я не жалуюсь, а просто рассказываю, через что мне пришлось пройти", - приводит слова Уайлдера Boxing News.

Ранее тренер Уайлдера назвал главную причину провала в бою с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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