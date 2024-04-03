"Именно поэтому мы потерпели неудачу": Тренер Уайлдера назвал главную причину провала в бою с Паркером

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, считает, что его подопечному помешало хорошо выступить в последнем бою против Джозефа Паркера употребление галлюциногенного отвара индейских шаманов аяуаски.

По словам наставника боксера, этот напиток притупил в нем агрессию.

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"У Деонтея есть инстинкт убийцы, который невозможно подавить, но парню нравится аяуаска. Он сам неоднократно говорил, что это помогло ему успокоиться и понять более мелкие и мягкие вещи в жизни.

Насилие не было главным приоритетом в тот вечер для него. Думаю, именно поэтому мы потерпели неудачу. Деонтей - убийца, он жесткий боец, но парня просто не было той ночью.

Могу вас успокоить - это не тот Деонтей Уайлдер, которого вы увидите в следующем бою", - приводит слова Скотта talkSPORT.

Ранее промоутер Эдди Хирн оценил вероятность организации боя Деонтея Уайлдер и Чжана Чжилея.

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