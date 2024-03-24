Хирн оценил вероятность организации боя Уайлдер - Чжилей

Известный промоутер поделился информацией о боксерском шоу 1 июня в Саудовской Аравии.

Промоутер Эдди Хирн высказался о возможности проведения боя между Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем в рамках вечера бокса, который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

По словам главы компании Matchroom Boxing, поединок американца и китайца пока еще не согласован.

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"Нет, сделка еще на согласована. Обсуждается много боев в супертяжелом весе. Это отличный поединок.

Безусловно, в этом карде будет турнир "Пять на пять", бой Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола, ряд больших поединков. Поэтому Уайлдер и Чжилей еще не договорились, но я уверен, что 1 июня в Саудовской Аравии будут огромные бои", - цитирует Хирна Boxing News 24/7.

Ранее Фрэнсис Нганну оценил шансы на бой с Деонтеем Уайлдером.

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