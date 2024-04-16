Чжилей назвал самого сильного панчера в боксе

Китаец окажется в ринге с "Бронзовым бомбардировщиком".

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей оценил своего будущего оппонента Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, американец является самым сильным панчером в мире на данный момент.

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"Уайлдер - самый сильный панчер в современном боксе. Мне нужно быть осторожным, но когда появится возможность, я не буду сдерживаться", - приводит слова китайца Ring News 24.

Бой Уайлдер - Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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