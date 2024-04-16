Чжилей назвал самого сильного панчера в боксе
Китаец окажется в ринге с "Бронзовым бомбардировщиком".
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей оценил своего будущего оппонента Деонтея Уайлдера.
По словам боксера, американец является самым сильным панчером в мире на данный момент.
Читай также: "Последний шанс": Уайлдер о поединке против Чжилея
"Уайлдер - самый сильный панчер в современном боксе. Мне нужно быть осторожным, но когда появится возможность, я не буду сдерживаться", - приводит слова китайца Ring News 24.
Бой Уайлдер - Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.
Ранее Хргович назвал условия для быстрого нокаута в бою с Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!