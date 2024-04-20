iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Райан Гарсия на церемонию взвешивания перед боем с Хэйни пришел с бутылкой пива

Американец заигрывал с публикой перед поединком.
Сегодня, 09:11
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 KO) проведет поединок с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хейни (31-0, 15 КО).

На официальную церемонию взвешивания Райан пришел с бутылкой пива.

Он допил ее в момент взвешивания.

Напомним, Райан не уложился в вес, он не сможет претендовать на титул.

Бой Хэйни - Гарсия состоится в ночь с 20-го на 21 апреля в Нью-Йорке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Плей-ин НБА: Новый Орлеан и Майами в плей-офф, Сакраменто и Чикаго вылетели Плей-ин НБА: Новый Орлеан и Майами в плей-офф, Сакраменто и Чикаго вылетели
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный проход Хирро с трехочковым Мартина возглавил рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный проход Хирро с трехочковым Мартина возглавил рейтинг
УПЛ: Черноморец - Кривбасс, Ворскла - Колос УПЛ: Черноморец - Кривбасс, Ворскла - Колос
Милан намерен расстаться с Пиоли по окончанию сезона Милан намерен расстаться с Пиоли по окончанию сезона
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

НБА10:03
Плей-ин НБА: Новый Орлеан и Майами в плей-офф, Сакраменто и Чикаго вылетели
НБА09:55
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарный проход Хирро с трехочковым Мартина возглавил рейтинг
Украина09:41
УПЛ: Черноморец - Кривбасс, Ворскла - Колос
Европа09:38
Милан намерен расстаться с Пиоли по окончанию сезона
Бокс09:31
"Залез ему в голову": Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс09:11
Райан Гарсия на церемонию взвешивания перед боем с Хэйни пришел с бутылкой пива
09:00
Проклятие продолжит жить, а О'Салливан сделает красиво: анонс чемпионата мира по снукеру
Украина08:51
Суперлига: Днепр сыграет с Ровно в первом финальном матче чемпионата
Европа08:42
Футбол сегодня: игры УПЛ, матчи Арсенала, Жироны, Баварии и Наполи, Кубок между Ман Сити и Челси
Бокс08:11
Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем с Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK