Райан Гарсия на церемонию взвешивания перед боем с Хэйни пришел с бутылкой пива

Американец заигрывал с публикой перед поединком.

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 KO) проведет поединок с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хейни (31-0, 15 КО).

На официальную церемонию взвешивания Райан пришел с бутылкой пива.

Он допил ее в момент взвешивания.

Напомним, Райан не уложился в вес, он не сможет претендовать на титул.

Бой Хэйни - Гарсия состоится в ночь с 20-го на 21 апреля в Нью-Йорке.

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