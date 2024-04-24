Кроуфорд и Мадримов провели первую битву взглядов

Чемпион WBO, WBC и WBA Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) проведет поединок против обладателя титула WBA в первом полусреднем весе Исраила Мадримова (10-0-1, 7 КО).

Боксеры провели первую битву взглядов.

First Face Off 👁️👁️@terencecrawford vs @IsrailMadrimov



WBA World & WBO Interim Super Welterweight Titles on the line, Aug 3 in LA!#RiyadhSeasonCard #CrawfordMadrimov pic.twitter.com/plwjGq4DZh — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 24, 2024

Вечер бокса пройдет 3 августа в Лос-Анджелесе.

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Отметич, что Кроуфорд проведет бой в четвертой для себя весовой категории.

Последний поединок Теренс провел в июле прошлого года, досрочно победив Эррола Спенса. Мадримов получил пояс WBA, победив Магомеда Курбанова техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом.

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