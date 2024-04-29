У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын
У бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну скончался сын. Об этом сообщил журналист Джозеф Эссама.
Ребенку было 18 месяцев. Нганну прокомментировал это в социальной сети.
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"Какая цель жизни, если то, от чего мы пытаемся бежать, в конце концов бьет по нам сильнее всего? Почему жизнь так несправедлива и беспощадна?
Почему жизнь всегда уносит то, чего у нас нет? Я чертовски устал", - написал Нганну.
What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024
Why is life so unfair and merciless?
Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired
Ранее сообщалось, что шотландский боксер умер в возрасте 45 лет.
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