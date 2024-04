У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын

У бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну скончался сын. Об этом сообщил журналист Джозеф Эссама.

Ребенку было 18 месяцев. Нганну прокомментировал это в социальной сети.

"Какая цель жизни, если то, от чего мы пытаемся бежать, в конце концов бьет по нам сильнее всего? Почему жизнь так несправедлива и беспощадна?

Почему жизнь всегда уносит то, чего у нас нет? Я чертовски устал", - написал Нганну.

What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?

Why is life so unfair and merciless?

Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired