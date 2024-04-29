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У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын

В семье камерунца случилась трагедия.
Вчера, 22:51
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

У бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну скончался сын. Об этом сообщил журналист Джозеф Эссама.

Ребенку было 18 месяцев. Нганну прокомментировал это в социальной сети.

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"Какая цель жизни, если то, от чего мы пытаемся бежать, в конце концов бьет по нам сильнее всего? Почему жизнь так несправедлива и беспощадна?

Почему жизнь всегда уносит то, чего у нас нет? Я чертовски устал", - написал Нганну.

Ранее сообщалось, что шотландский боксер умер в возрасте 45 лет.

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