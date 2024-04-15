Шотландский боксер умер в возрасте 45 лет
В понедельник, 15 апреля, стало известно, что скончался шотландский боксер Вилли Лаймонд.
Как сообщает Sky Sports, 45-летний мужчина в начале апреля текущего года попал в больницу после того, как у него случился эпилептический приступ.
Через 10 дней пребывания в больнице он скончался.
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В 1999 году Лаймонд провел свой первый боксерский бой против Ленни Ходжкинса, а затем продолжил серию без проигранных поединков до 18.
Лаймонд был чемпионом Европы и Британского Содружества, а последний бой провел в сентябре 2023-го, когда техническим нокаутом проиграл Рики Бернсу.
Ранее сообщалось, что в Японии умер легендарный борец сумо.
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