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Шотландский боксер умер в возрасте 45 лет

Вилли Лаймонд имел проблемы со здоровьем.
Сегодня, 18:04
Вилли Лаймонд / Getty Images
Вилли Лаймонд / Getty Images

В понедельник, 15 апреля, стало известно, что скончался шотландский боксер Вилли Лаймонд.

Как сообщает Sky Sports, 45-летний мужчина в начале апреля текущего года попал в больницу после того, как у него случился эпилептический приступ.

Через 10 дней пребывания в больнице он скончался.

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В 1999 году Лаймонд провел свой первый боксерский бой против Ленни Ходжкинса, а затем продолжил серию без проигранных поединков до 18.

Лаймонд был чемпионом Европы и Британского Содружества, а последний бой провел в сентябре 2023-го, когда техническим нокаутом проиграл Рики Бернсу.

Ранее сообщалось, что в Японии умер легендарный борец сумо.

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