В Японии умер легендарный борец сумо

В возрасте 54 лет умер легендарный борец сумо Акэбоно Таро.

Акэбоно Таро (настоящее имя Чад Роуэн) родился в 1969 году на Гаваях, впоследствии переехал в Япони, принял подданство и сменил имя.

Таро считается одним из самых выскоих и тяжелых борцов сумо в истории. Его рост составлял 203 см, а вес - 235 кг. За свою карьеру он 11 раз выигрывал Кубок императора и стал первым иностранцем, который достиг ёкодзуна - высшего ранга для сумоиста.

На своем счету Таро имеет 566 побед и 198 поражений. Является одним из самых популярных представителей сумо в истории этого спорта, в 90-е годы именно Акэбоно сильно повлиял на его популярность.

После завершения карьеры в 2001 году получил тренерскую лицензию, пробовал себя в кикбоксинге и рестлинге. Дважды становился чемпионом All Japan Pro Wrestling в тяжелом весе, но в 2017 году бросил и рестлинг из-за проблем со здоровьем.

11 апреля 2024 года Акэбоно Таро умер из-за сердечной недостаточности.

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