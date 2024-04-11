iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

В Японии умер легендарный борец сумо

Причиной смерти Акэбоно Таро стала сердечная недостаточность.
Сегодня, 17:53
Акэбоно Таро / Getty Images
Акэбоно Таро / Getty Images

В возрасте 54 лет умер легендарный борец сумо Акэбоно Таро.

Акэбоно Таро (настоящее имя Чад Роуэн) родился в 1969 году на Гаваях, впоследствии переехал в Япони, принял подданство и сменил имя.

Таро считается одним из самых выскоих и тяжелых борцов сумо в истории. Его рост составлял 203 см, а вес - 235 кг. За свою карьеру он 11 раз выигрывал Кубок императора и стал первым иностранцем, который достиг ёкодзуна - высшего ранга для сумоиста.

На своем счету Таро имеет 566 побед и 198 поражений. Является одним из самых популярных представителей сумо в истории этого спорта, в 90-е годы именно Акэбоно сильно повлиял на его популярность.

После завершения карьеры в 2001 году получил тренерскую лицензию, пробовал себя в кикбоксинге и рестлинге. Дважды становился чемпионом All Japan Pro Wrestling в тяжелом весе, но в 2017 году бросил и рестлинг из-за проблем со здоровьем.

11 апреля 2024 года Акэбоно Таро умер из-за сердечной недостаточности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками
Забарного признали игроком месяца в Борнмуте Забарного признали игроком месяца в Борнмуте
Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо
ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:43
Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками
Европа19:02
Забарного признали игроком месяца в Борнмуте
Формула 118:59
Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо
Европа18:35
ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда
Европа18:35
Интересная награда: Президент Барселоны необычно поздравил команду после победы над ПСЖ
Другие18:20
На 77-м году жизни скончался скандально известный О. Джей Симпсон
Европа17:55
Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля
Другие17:53
В Японии умер легендарный борец сумо
Европа17:30
Еще одна лига внедрит технологию полуавтоматического определения офсайда
Европа17:23
Тренер Жироны: Наша мечта - попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK