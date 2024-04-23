ММА или бокс: Нганну раскрыл свои планы на будущее

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что намерен развить свою карьеру в боксе.

По словам камерунца, он может провести один бой в ММА, но настроен проявить себя в боксе.

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"Сейчас я не знаю, что сказать по этому поводу. У меня есть огромное желание заниматься боксом. Этот спорт остался в долгу передо мной. Я должен о себе заявить именно в боксе.

Мой последний бой прошел не так, как предполагалось. Вот почему моя душа больше лежит в сторону бокса. Я должен добиться уважения и восстановить достоинство. У ММА у меня это есть. Я действительно не знаю, что сейчас сказать. Все зависит от временных рамок. Возможно, я проведу бой в ММА перед возвращением на ринг. Я действительно не знаю", - приводит слова Нганну Sportskeeda.

Напомним, Фрэнсис провел 2 поединка в боксе – проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей и был нокаутирован в бою с Энтони Джошуа.

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