Бой Макгрегор - Чендлер официально анонсирован

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) проведет бой против американца Майкла Чендлера (23-8).

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что этот поединок возглавит турнир UFC 303.

Читай также: "До гребаной могилы": Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру

Бой, как и ожидалось, состоится 29 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг).

Ранее Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!