Бой Макгрегор - Чендлер официально анонсирован
Президент UFC Дана Уайт подтвердил дату поединка.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) проведет бой против американца Майкла Чендлера (23-8).
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что этот поединок возглавит турнир UFC 303.
Читай также: "До гребаной могилы": Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру
Бой, как и ожидалось, состоится 29 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг).
MYSTIC MAC IS BACK 🔮🇮🇪@TheNotoriousMMA takes on @MikeChandlerMMA at 170lbs! #UFC303 pic.twitter.com/kt3a12qM6x— UFC (@ufc) April 14, 2024
Ранее Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!