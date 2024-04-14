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Бой Макгрегор - Чендлер официально анонсирован

Президент UFC Дана Уайт подтвердил дату поединка.
Сегодня, 10:28
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер / Getty Images
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) проведет бой против американца Майкла Чендлера (23-8).

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что этот поединок возглавит турнир UFC 303.

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Бой, как и ожидалось, состоится 29 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг). 

Ранее Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором.

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