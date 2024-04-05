Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер дал прогноз на поединок против Конора Макгрегора.

"Как я собираюсь победить Конора? Нокаут во втором раунде", – написал американец в соцсетях.

2nd round ko https://t.co/zRYYG0g6LS — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) April 4, 2024

Напомним, поединок Чендлера с Конором должен состояться этим летом. Бой пройдет в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор признался, что начал пить из-за переноса боя с Чендлером.

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