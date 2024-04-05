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Чендлер дал свой прогноз на бой с Макгрегором

Американец уверен в победе.
Сегодня, 20:50
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер дал прогноз на поединок против Конора Макгрегора.

"Как я собираюсь победить Конора? Нокаут во втором раунде", – написал американец в соцсетях.

Напомним, поединок Чендлера с Конором должен состояться этим летом. Бой пройдет в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор признался, что начал пить из-за переноса боя с Чендлером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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