"Уберите этого ни**ра из бокса": Стивенсон про допинг Гарсии

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) прокомментировал положительный допинг-тест американского боксера Райана Гарсии (24-1, 20 KO).

По словам звездного боксера, американец должен закончить с боксом.

"Любой н***р, который выйдет и так будет жульничать со мной, будет почивать с миром. Как и любой боксер, защищающий это дерьмо.

Не знаю, правда это или нет, но если да, то уберите этого ни**ра из бокса", - написал Стивенсон.

Say gang any nigga ever get in there and cheat me like that R.I.P 🙏🏾 and any boxer standing wit that shit a hoe.. Now idk if it’s true or not but if it is get that nigga out of boxing