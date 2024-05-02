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"Уберите этого ни**ра из бокса": Стивенсон про допинг Гарсии

Шакур разнес звездного американца за его поступок.
Сегодня, 13:51
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) прокомментировал положительный допинг-тест американского боксера Райана Гарсии (24-1, 20 KO).

По словам звездного боксера, американец должен закончить с боксом.

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"Любой н***р, который выйдет и так будет жульничать со мной, будет почивать с миром. Как и любой боксер, защищающий это дерьмо.

Не знаю, правда это или нет, но если да, то уберите этого ни**ра из бокса", - написал Стивенсон.

анее глава WBC высказался о положительном допинг-тесте Гарсии.

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