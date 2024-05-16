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Капитан одной из сборных войдет в тренерский штаб на время Евро-2024

Давид Алаба все же поедет на турнир.
Вчера, 21:56
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник пригласил Давида Алабу в тренерский штаб, пишет Relevo.

Напомним, в декабре защитник мадридского Реала в матче Ла Лиги против Вильярреала получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию.

Игрок не успевает восстановиться к Евро-2024, а потому Рангник решил пригласить его в свой тренерский штаб. Алаба является капитаном сборной, и его значение для команды даже больше, чем в мадридском Реале.

Алаба очень рад и благодарен за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на Евро-2024. 

Ранее также Сергей Ребров объявил заявку на товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2024.

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