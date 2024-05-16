Глава АПЛ отказался ехать на финальный матч Манчестер Сити

Ричард Мастерс не хочет вручать трофей команде, которая находится под следствием.

Руководитель АПЛ Ричард Мастерс отказался от поездки на финальный матч Манчестер Сити, пишет The Athletic.

Глава АПЛ должен был присутсвовать на поединке Сити, чтобы вручить "горожанам" трофей АПЛ, но решил избежать этой обязанности.

Вместо этого Мастерс посетит мачт Арсенал - Эвертон, хотя, вероятней всего, лондонский клуб не станет чемпионом.

Издание утверждает, что функционер руководствовался исключительно нежеланием вручать трофей команде, которая находитсся под следствием из-за 115 нарушений ФФП.

Ранее также сообщалось, что Эдерсон пропустит финал сезона.

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