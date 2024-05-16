Основной вратарь Манчестер Сити пропустит остаток сезона из-за перелома

Эдерсон не сможет принять участие в заключительном туре АПЛ и финале Кубка Англии.

Тренерский штаб Манчестер Сити в двух последних матчах нынешнего сезона не сможет рассчитывать на основного голкипера команды Эдерсона.

Бразилец получил травму в предыдущем поединке английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом (2:0) после столкновения с защитником "шпор" Кристианом Ромеро, из-за чего после был вынужденно заменен на 69-й минуте на Штефана Ортегу.

Как сообщает официальный сайт "горожан", медицинское обследование выявило у 30-летнего вратаря небольшой перелом правой глазницы.

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Таким образом, Эдерсон не поможет своей команде в заключительном туре АПЛ с Вест Хэмом 19 мая и финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед 25 мая.

В нынешнем сезоне бразильский голкипер провел за Манчестер Сити 43 матча во всех турнирах, пропустив в них 34 гола, а в 16 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен переманить к себе тренера по физподготовке Реала.

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