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Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой

Наставник Сити не недооценивает Вест Хэм.
Сегодня, 10:25
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что последняя игра сезона будет самой сложной в сезоне.

Напомним, "горожане" одолели Тоттенхэм и могут стать чемпионами Англии в последнем туре в матче против Вест Хэма.

Наставник Сити считает, что эта игра станет самой сложной в сезоне и сравнил ее с матчем против КПР в сезоне-2011/12.

"В последнем матче все остается в наших руках. Теннисисты говорят, что подача на победу на Уимблдоне, последняя игра, самая трудная.

Это происходило в матче с Астон Виллой. Много-много лет назад то же самое произошло с Серхио Агуэро, который забил на 94-й минуте матча с КПР. Так что эта игра будет такой же. Сейчас я спокоен, сосредоточен на Антонио, Боуэне, Уорд-Проузе.

Мы знаем, ради чего играем. Чувствуется напряжение, соперник очень хорош. Поэтому это так сложно, мы это знаем. Все приходят на стадион и шумят – это усложняет игру, но это необходимо. У нас будет один выходной, два дня на подготовку, а потом мы сделаем все, что от нас зависит", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее также сообщалось, что лидер Сити может пропустить финальный матч сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

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