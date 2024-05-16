Лидер сборной Украины пропустит ЧМ-2024 по дзюдо

Лидер сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед пропустит ЧМ-2024, сообщает Федерация дзюдо Украины.

19 мая в Абу-Даби начнется ЧМ-2024 по дзюдо, который станет заключительным для олимпийской квалификации. Трое наших сопртсменов могут там заработать себе путевки в Париж.

Речь идет у Михаиле Свидраке, Антоне Савицком и Евгении Балевском. Однако на турнир не отправится лидер женской сборной Дарья Белодед.

Накануне спорстменка получила небольшое повреждение, потому тренеры решили перестраховаться и не пустить Дарью на турнир.

Среди женщин в Абу-Даби отправились Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко.

Ранее также сообщалось, что Анна Рыжикова выиграла золотую медаль.

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