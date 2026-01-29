iSport.ua
Русский Українська
Другие

Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее

Все зависит от ее стремления к победам.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Дарья Белодид / Getty Images
Дарья Белодид / Getty Images

Спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва рассказал о том, будет ли ждать возвращения двукратная чемпионка мира Дарья Билодид.

Дарья Билодид уже окончательно завершила карьеру или мы еще можем увидеть ее в Лос-Анджелесе?

Пока карьера Даши на паузе.

Поддерживаете с ней контакт?

Конечно. Но пока ее выступления на паузе.

Также спортивный директор поделился, от чего будет зависеть ее решение вернуться.

В первую очередь от того, сможет ли она найти мотивацию, чтобы так много трудиться и уделять столько времени спорту. Даша - максималистка, я уверен, что она не захочет вернуться просто ради возвращения, а будет стремиться побеждать на самом высоком уровне. Все зависит от нее.

Наверное, вы следили за ее попыткой стать футболисткой, когда она подписывала контракт с Металлистом 1925. Можно ли сказать, что таким образом она тоже искала новую мотивацию?

"По моему мнению, это скорее была пиар-акция со стороны Металлиста 1925. Будем откровенны: о Металлисте 1925 знали не так много людей, а с помощью Даши клуб смог привлечь к себе внимание. Конечно, мы следили за этим", — цитирует слова Дуброва ChampionRadio.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарья Белодед Виталий Дуброва

Статьи по теме

Двукратная чемпионка мира по дзюдо дебютировала в профессиональном футболе Двукратная чемпионка мира по дзюдо дебютировала в профессиональном футболе
Билодид подписала контракт с клубом первой лиги Билодид подписала контракт с клубом первой лиги
Лидер сборной Украины пропустит ЧМ-2024 по дзюдо Лидер сборной Украины пропустит ЧМ-2024 по дзюдо
Билодид эмоционально отреагировала на попадание дрона в жилой дом в Одессе Билодид эмоционально отреагировала на попадание дрона в жилой дом в Одессе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа13:58
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским
Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
НБА13:37
Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета
Теннис13:12
Костюк пропустит "тысячник" в Катаре
Европа12:56
Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Украина12:50
УХЛ: Одесчина примет Сокол
Европа12:36
Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба
Игровые12:29
Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
Теннис12:09
Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK