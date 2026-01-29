Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее

Все зависит от ее стремления к победам.

Спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва рассказал о том, будет ли ждать возвращения двукратная чемпионка мира Дарья Билодид.

Дарья Билодид уже окончательно завершила карьеру или мы еще можем увидеть ее в Лос-Анджелесе?

Пока карьера Даши на паузе.

Поддерживаете с ней контакт?

Конечно. Но пока ее выступления на паузе.

Также спортивный директор поделился, от чего будет зависеть ее решение вернуться.

В первую очередь от того, сможет ли она найти мотивацию, чтобы так много трудиться и уделять столько времени спорту. Даша - максималистка, я уверен, что она не захочет вернуться просто ради возвращения, а будет стремиться побеждать на самом высоком уровне. Все зависит от нее.

Наверное, вы следили за ее попыткой стать футболисткой, когда она подписывала контракт с Металлистом 1925. Можно ли сказать, что таким образом она тоже искала новую мотивацию?

"По моему мнению, это скорее была пиар-акция со стороны Металлиста 1925. Будем откровенны: о Металлисте 1925 знали не так много людей, а с помощью Даши клуб смог привлечь к себе внимание. Конечно, мы следили за этим", — цитирует слова Дуброва ChampionRadio.

