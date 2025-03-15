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Билодид подписала контракт с клубом первой лиги

Чемпионка мира по дзюдо попробует себя в роли футболистки.
Сегодня, 15:59
Дарья Билодид (в центре) / Металлист 1925
Дарья Билодид (в центре) / Металлист 1925

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид подписала контракт с харьковским Металлистом 1925. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В сообщении отмечается, что Дарья вскоре будет вовлечена в тренировочный процесс женской команды и выражаются надежды, что Билодид сможет внести свой вклад в успехи команды, как в ментальном плане, так и на футбольном поле.

В женской команде Металлиста 1925 спортсменка будет выступать под 77 номером. Условия контракта остаются неизвестными.

Девушка прокомментировала свои эмоции от сотрудничества с харьковчанами.

"Для меня это новый вызов! Мне нравится пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, новые цели, новый вид спорта! Я знаю, что девушки из женской команды - всю жизнь футболистки, а я нет. Мне только в детстве нравилось играть в этот вид спорта. Также мы время от времени играем на сборах по дзюдо. Однако я действительно всегда очень любила футбол и для меня это очень интересный вызов - попробовать себя в профессиональном футболе. Я обещаю, что буду выкладываться на тренировках. Мне хочется почувствовать эту атмосферу, посмотреть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу можилвість выйти на футбольное поле. 

Как дзюдоисты играют в футбол? Мы позволяем себе больше. Можем потолкаться, бросить соперника через колено, но, могу заверить, что со своими соперницами я не буду делать такого", - сказала Дарья Билодид

Также о привлечении дзюдоистки высказался генеральный директор клуба Антон Иванов.

"У нас очень амбициозные планы по развитию женского футбола. Они касаются как нашего клуба, так и в целом женского футбола в Украине. Подписание соглашения с Дарьей Билодид как с игроком женской команды - это шанс для нас выполнить сразу две задачи. Во-первых, это привлечь внимание всей спортивной общественности к женскому футболу, а во-вторых, это опыт выступлений Дарьи на соревнованиях высокого уровня, опыт побед, благодаря которому коллектив получит новый импульс в непростых поединках весенней части соревнований. Мы знаем, что у Дарьи насыщенный график своих соревнований и тренировок, поэтому в этом вопросе мы будем пытаться сочетать графики Билодид и нашего коллектива. Но я думаю, что уже этой весной мы увидим игрока Билодид как в тренировочном процессе, так и в официальных встречах", - резюмировал Иванов.

Напомним, что на ISPORT есть трансферы команд УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарья Белодед

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