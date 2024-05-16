Тер Штеген стал вторым вратарем в истории Барселоны по количеству матчей

Однако до рекорда Вальдеса все еще далеко.

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вышел на чистое второе место по количеству матчей среди вратарей.

В четверг, 16 мая, немец вышел в стартовом матче против Альмерии. Этот поединок стал для тер Штегена 411-м за Барселону.

Таким образом 32-летний немец обошел в списке голкиперов Андони Субисаррету (410 матчей), выйдя на чистое второе место.

Первое место с огромным отрывом занимает другая легенда Барселоны Виктор Вальдес, который провел за каталонский клуб 535 игр.

Также стоит отметить, что Марк-Андре является также вторым иностранцем по количеству матчей за Барселону. Первое место занимает Лионель Месси.

Ранее также сообщалось, что Барселона может провести обмен с МЮ.

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