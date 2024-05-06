Объявлена дата боя Фьюри - Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против экс-обладателя поясов Энтони Джошуа.

Турки Аль-Шейх, который занимается организацией боев в Саудовской Аравии, подтвердил организацию боя.

Поединок Фьюри и Джошуа планируют провести в марте следующего года.

Организатор не уточнил, зависит ли бой от противостояния Тайсона с Усиком, но дал понять, что поединок двух британцев остается в приоритете.

Ранее была раскрыта дата реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!