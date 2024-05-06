iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Объявлена дата боя Фьюри - Джошуа

Поединок намерены провести под эгидой Саудовской Аравии.
Сегодня, 20:44
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Sky Sports
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против экс-обладателя поясов Энтони Джошуа.

Турки Аль-Шейх, который занимается организацией боев в Саудовской Аравии, подтвердил организацию боя.

Поединок Фьюри и Джошуа планируют провести в марте следующего года.

Организатор не уточнил, зависит ли бой от противостояния Тайсона с Усиком, но дал понять, что поединок двух британцев остается в приоритете.

Ранее была раскрыта дата реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Названы дата и имя следующего соперника Джошуа Названы дата и имя следующего соперника Джошуа
Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова "Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Бокс22:54
Названы дата и имя следующего соперника Джошуа
Европа22:50
Беллингем - о переходе в Реал: Лучшее, что со мной случалось
Бокс22:32
Усик рассказал, как отреагировал на рассечение Фьюри
Европа22:20
"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова
Украина22:10
УПЛ: Днепр-1 обыграл Кривбасс, Верес оказался сильнее Миная
Бокс22:00
В тренировочном лагере Камбососа висит российский флаг
Лига Чемпионов21:50
Энрике высказался о возможном вылете из Лиге чемпионов
Бокс21:29
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри
Европа21:21
Атлетико рассматривает вариант с возвращением Феликса
Европа20:59
Вест Хэм объявил об уходе Мойеса после завершения сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK