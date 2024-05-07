"Остался доволен": Иноуэ отреагировал на первый нокдаун в карьере

Абсолютный чемпион побывал на канвасе, но выиграл бой нокаутом.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался о своем первом в карьере нокдауне, в котором он оказался в бою с Луисом Нери.

Японский боксер отметил, что не испытал разочарования от этой неудачи.

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"Это был хороший бой, которым я остался доволен, в том числе и нокдауном...

Это был мой первый нокдаун, и вместо того, чтобы разочароваться, сам инцидент привел меня в восторг, и я получил массу удовольствия", - приводит слова Иноуэ журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что Иноуэ одержал победу над Нери нокаутом в шестом раунде.

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