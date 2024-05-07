iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Остался доволен": Иноуэ отреагировал на первый нокдаун в карьере

Абсолютный чемпион побывал на канвасе, но выиграл бой нокаутом.
Сегодня, 15:32
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался о своем первом в карьере нокдауне, в котором он оказался в бою с Луисом Нери.

Японский боксер отметил, что не испытал разочарования от этой неудачи.

Читай также: Хэйни покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring

"Это был хороший бой, которым я остался доволен, в том числе и нокдауном...

Это был мой первый нокдаун, и вместо того, чтобы разочароваться, сам инцидент привел меня в восторг, и я получил массу удовольствия", - приводит слова Иноуэ журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что Иноуэ одержал победу над Нери нокаутом в шестом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

Статьи по теме

Иноуэ официально получил соперника на ближайший бой Иноуэ официально получил соперника на ближайший бой
Иноуэ рассказал, в каком весе собирается продолжить карьеру Иноуэ рассказал, в каком весе собирается продолжить карьеру
Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа17:53
Милан готов инвестировать солидную сумму в нового нападающего
НБА17:41
"Кто не играет - молчит": президент Майами раскритиковал Батлера за недавние высказывания
Европа17:30
Барселона планирует вернуть бывшего тренера после завершения следующего сезона
Европа17:26
Оуэн - о тен Хага: Он недостаточно хорош, чтобы руководить Манчестер Юнайтед
Другие17:10
Повреждения пальцев и связок: Дебют экс-игрока АПЛ на бильярдном турнире сорвался из-за бокса
Европа16:55
Тен Хаг и Де Дзерби - в тройке кандидатов на пост тренера Баварии
Бокс16:35
"Не могу дождаться": Усик обратился к Фьюри за полторы недели до боя
Лига Чемпионов16:22
Лунин или Куртуа? Анчелотти рассказал, кто сыграет в ответном матче с Баварией
Лига Европы15:59
Украинский арбитр получил назначение на полуфинальный матч Лиги Европы
Бокс15:32
"Остался доволен": Иноуэ отреагировал на первый нокдаун в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK