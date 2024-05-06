Иноуэ уничтожил Нери и сохранил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе

Абсолютный чемпион во второмлегчайшем весе Наоя Иноуэ (27-0, 24 КО) провел поединок против претендента на титул WBC Луиса Нери (35-2, 27 КО).

В первом раунде японец впервые в карьере побывал в нокдауне.

Затем Иноуэ трижды отправил соперника на конвас.

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В шестом раунде рефери остановил бой после того, как Нери побывал в третьем нокдауне.

Ранее сообщалось, что Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона.

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