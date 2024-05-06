Иноуэ уничтожил Нери и сохранил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе
Японец впервые побывал в нокдауне.
Абсолютный чемпион во второмлегчайшем весе Наоя Иноуэ (27-0, 24 КО) провел поединок против претендента на титул WBC Луиса Нери (35-2, 27 КО).
В первом раунде японец впервые в карьере побывал в нокдауне.
Затем Иноуэ трижды отправил соперника на конвас.
Читай также: Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Усиком
В шестом раунде рефери остановил бой после того, как Нери побывал в третьем нокдауне.
Ранее сообщалось, что Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!