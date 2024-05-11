Ломаченко объяснил, почему опоздал на взвешивание с Камбососом

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) опоздал на церемонию взвешивания с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

По словам представителя Украины, он не рассчитывал время.

– Где ты был? Мы ждали тебя.

– Простите, я не знаю. Сейчас слишком рано. Я просто сидел в своей комнате и ждал 10 часов.

– У тебя не было проблем с тем, чтобы уложиться в вес?

– Нет, это не обо мне, – сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

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