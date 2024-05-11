Ломаченко опоздал на взвешивание с Камбососом

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отметился небольшим конфузом.

Боксер из Украины опоздал на взвешивание с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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Камбососу пришлось ждать Ломаченко.

"Мне больше нечего сказать. Я здесь. Я настоящий профессионал".

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

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