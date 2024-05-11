Ломаченко - Камбосос: результаты взвешивания
Боксеры сойдутся в титульном бою.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок против экс-абсолюта Джорджа Камбососа.
В Австралии прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу.
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Результаты взвешивания Камбосос - Ломаченко:
- Василий Ломаченко - 134,9 фунта (61.18 кг.)
- Джордж Камбосос - 134,25 фунта (60.89 кг.)
Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.
Ранее промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом.
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