iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко - Камбосос: результаты взвешивания

Боксеры сойдутся в титульном бою.
Сегодня, 07:22
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Top Rank Boxing

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок против экс-абсолюта Джорджа Камбососа.

В Австралии прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу.

Читай также: "Возможно, уже не тот": Промоутер предрек Ломаченко сложный бой с Камбососом

Результаты взвешивания Камбосос - Ломаченко:

  • Василий Ломаченко - 134,9 фунта (61.18 кг.)
  • Джордж Камбосос - 134,25 фунта (60.89 кг.)

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кубок Стэнли: Флорида разбила Бостон, Эдмонтон дожал Ванкувер Кубок Стэнли: Флорида разбила Бостон, Эдмонтон дожал Ванкувер
Чемпионат мира по хоккею-2024: Великобритания - Канада, Австрия - Дания, США - Германия Чемпионат мира по хоккею-2024: Великобритания - Канада, Австрия - Дания, США - Германия
Плей-офф НБА: Денвер разгромил Миннесоту, Индиана одолела Нью-Йорк Плей-офф НБА: Денвер разгромил Миннесоту, Индиана одолела Нью-Йорк
Первый матч на чемпионате мира по хоккею завершился массовой дракой Первый матч на чемпионате мира по хоккею завершился массовой дракой
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

НХЛ08:21
Кубок Стэнли: Флорида разбила Бостон, Эдмонтон дожал Ванкувер
Европа и мир08:12
Чемпионат мира по хоккею-2024: Великобритания - Канада, Австрия - Дания, США - Германия
НБА08:01
Плей-офф НБА: Денвер разгромил Миннесоту, Индиана одолела Нью-Йорк
Европа и мир07:50
Первый матч на чемпионате мира по хоккею завершился массовой дракой
Теннис07:31
Свитолина с разгромной победы стартовала на турнире в Риме
Бокс07:22
Ломаченко - Камбосос: результаты взвешивания
Европа00:46
Динамо заняло 17 место в необычном рейтинге от известного английского издания
Европа00:08
Жирона на последних секундах упустила победу над Алавесом
Вчера, 23:46
Европа23:46
Интер поиздевался над аутсайдером чемпионата Италии
Европа23:22
Довбик отдал шикарный ассист пяткой в матче с Алавесом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK