Ломаченко - Камбосос: результаты взвешивания

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок против экс-абсолюта Джорджа Камбососа.

В Австралии прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу.

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Результаты взвешивания Камбосос - Ломаченко:

Василий Ломаченко - 134,9 фунта (61.18 кг.)

Джордж Камбосос - 134,25 фунта (60.89 кг.)

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом.

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