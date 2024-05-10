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"Возможно, уже не тот": Промоутер предрек Ломаченко сложный бой с Камбососом

Боб Арум считает, что австралиец способен создать серьезные проблемы оппоненту.
Сегодня, 15:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между экс-обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко и бывший абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом.

Главы компании Top Rank считает, что это будет интересный конкурентный поединок.

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"Ломе 36, и он не такой уж старый, но у него была длинная любительская карьера, насчитывавшая 400 боев на самом высоком уровне. Возможно, он уже не тот, как пять лет назад.

Джордж Камбосос - это живая собака в бою. Он очень хороший боец и всегда в форме. Это будет тяжелый бой. Мне нравится, что Лома является частью Top Rank, и я очень к нему благосклонен. Он ошеломляющий человек. Все что вы хотите от бойца.

Но ему будет очень тяжело противостоять Камбососу. Это будет очень интересный поединок, которого я с нетерпением жду. Я считаю, что Ломаченко все еще великий боец. Я думаю, что Лома выиграл бой с Хэйни. Но опять же судьи решили иначе, и вы должны уважать решение судей", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Джордж Камбосос

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