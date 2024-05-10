"Готов выкладываться на 110 процентов": Промоутер Камбососа объяснил, почему тот побьет Ломаченко

Представитель австралийца уверен, что его подопечный способен удивить в будущем поединке.

Лу ДиБелла, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа, поделился мыслями о бое против экс-обладателя титулов в трех дивизионах Василия Ломаченко.

По словам представителя австралийского боксера, его подопечный сейчас пребывает в своей лучшей форме и способен одержать победу.

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"Джордж находится в потрясающей форме. У него лучшая физическая форма за последние годы. Ломаченко - величайший боец всех времен, но запомните мои слова и запомните меня. Я думаю, что люди будут удивлены тем, насколько хорошо проведет этот бой Джордж.

Я ожидаю отличного выступления от Камбососа. Против Ломаченко сложно ставить, но Джордж готов драться и выкладываться на 110 процентов. Он очень хорошо готов. Лучшая форма за долгое время", - приводит слова ДиБеллы Boxing Scene.

Напомним, что бой Ломаченко - Камбосос за вакантный пояс IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко ответил, может ли бой с Камбососом стать последним в его карьере.

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