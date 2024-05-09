Ломаченко ответил, может ли бой с Камбососом стать последним в его карьере

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своем будущем после боя с Джорджем Камбососом.

По словам украинца, он допускает, что этот поединок может стать последним в карьере.

Читай также: "Никогда не видел": Камбосос попытался запугать Ломаченко

"Я буду таким, как и всегда. Я уже говорил раньше, что провел слишком много времени в этом виде спорта. У меня большой опыт, и в день боя я просто хочу показать свой лучший стиль, свои лучшие навыки. Это то, что произойдет.

Может ли этот бой стать последним для меня? Никто не знает. Никто. Я не знаю, что произойдет после этого поединка, не знаю, как будет чувствовать себя мое тело. Так что я не знаю", - приводит слова Ломаченко Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!