"Никогда не видел": Камбосос попытался запугать Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, у него была отличная подготовка, чем он и готов удивить спортсмена из Украины.

Читай также: "Будет выходом на пенсию": Камбосос сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко

"Моя подготовка придала мне уверенность. У меня был огромный тренировочный лагерь. Это дало мне уверенность, но я всегда верил в себя. Да, когда я выиграл пояса.

Я верил в себя, я уже говорил это, и скажу в воскресенье: «Он может не верить в меня, но я в себя верю».

Скорость, которую у меня есть – он никогда не видел такой скорости и взрывной силы.

У меня есть воля, сердце, желание выиграть это сражение. Я очень этого хочу. Я очень усердно готовился к этому бою. Я не оставлю камня на камне. Увидите в воскресенье", - приводит слова Камбососа Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!