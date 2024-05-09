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"Никогда не видел": Камбосос попытался запугать Ломаченко

Австралиец оценил свою готовность к бою.
Сегодня, 11:24
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, у него была отличная подготовка, чем он и готов удивить спортсмена из Украины.

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"Моя подготовка придала мне уверенность. У меня был огромный тренировочный лагерь. Это дало мне уверенность, но я всегда верил в себя. Да, когда я выиграл пояса.

Я верил в себя, я уже говорил это, и скажу в воскресенье: «Он может не верить в меня, но я в себя верю».

Скорость, которую у меня есть – он никогда не видел такой скорости и взрывной силы.

У меня есть воля, сердце, желание выиграть это сражение. Я очень этого хочу. Я очень усердно готовился к этому бою. Я не оставлю камня на камне. Увидите в воскресенье", - приводит слова Камбососа Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.

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