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Ломаченко - Камбосос: битва взглядов длилась более трех минут

Боксеры показали свое упорство еще до боя.
Сегодня, 09:19
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Getty Images
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Getty Images

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вскоре окажутся в ринге.

Незадолго до боя боксеры провели битву взглядов.

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Битва взглядов длилась более трех минут.

Поединок состоится 12 мая в Австралии. На кону боя будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

 

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