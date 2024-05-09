Ломаченко - Камбосос: битва взглядов длилась более трех минут

Боксеры показали свое упорство еще до боя.

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вскоре окажутся в ринге.

Незадолго до боя боксеры провели битву взглядов.

Читай также: "Думаю больше, чем про свою жену": Камбосос удивил признанием про бой с Ломаченко

Битва взглядов длилась более трех минут.

LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES 🍿🍿🍿#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024

Поединок состоится 12 мая в Австралии. На кону боя будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!