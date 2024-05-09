Ломаченко - Камбосос: битва взглядов длилась более трех минут
Боксеры показали свое упорство еще до боя.
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вскоре окажутся в ринге.
Незадолго до боя боксеры провели битву взглядов.
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Битва взглядов длилась более трех минут.
LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES 🍿🍿🍿#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20— Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024
Поединок состоится 12 мая в Австралии. На кону боя будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.
Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.
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