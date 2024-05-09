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"Думаю больше, чем про свою жену": Камбосос удивил признанием про бой с Ломаченко

Австралиец жаждет завоевать пояс.
Сегодня, 00:50
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он сосредоточен на противостоянии с представителем Украины.

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"Сейчас я сфокусирован только на Ломаченко. Не могу думать о ком-то другом, не хочу проявлять неуважение к Василию. Знаю, некоторые боксеры любят рассказывать, с кем будут драться дальше. 

Я сконцентрирован только на Ломаченко. Все годы говорили о моем бое с Райаном, но Ломаченко – тот, кем я волновался все это время. Делаю это и сейчас. Думаю сейчас о нем даже больше, чем о своей жене", - приводит слова Камбососа Sporting News Australia.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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