"Думаю больше, чем про свою жену": Камбосос удивил признанием про бой с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

По словам австралийца, он сосредоточен на противостоянии с представителем Украины.

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"Сейчас я сфокусирован только на Ломаченко. Не могу думать о ком-то другом, не хочу проявлять неуважение к Василию. Знаю, некоторые боксеры любят рассказывать, с кем будут драться дальше.

Я сконцентрирован только на Ломаченко. Все годы говорили о моем бое с Райаном, но Ломаченко – тот, кем я волновался все это время. Делаю это и сейчас. Думаю сейчас о нем даже больше, чем о своей жене", - приводит слова Камбососа Sporting News Australia.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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