Камбосос объяснил, что значит для него бой с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, он намерен укрепить свое наследие победой над украинцем.

Читай также: "В тот момент я узнал Бога": Ломаченко назвал бой, который изменил его жизнь

"Это неумолимая игра. Иногда дело не в том, что ты смог сделать, а важно то, что ты сможешь сделать в нужное время.

Я воспользовался моментом и стал чемпионом мира. Мое время снова придет.

Я многого добился в этом спорте, но победа над таким парнем, как Ломаченко укрепит мое наследие. 12 мая я снова напомню им, кто такой Камбосос", - приводит слова австралийца Boxing News 24.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!