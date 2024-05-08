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Камбосос объяснил, что значит для него бой с Ломаченко

Австралиец жаждет напомнить миру о себе.
Сегодня, 21:20
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr
Джордж Камбосос / instagram.com/georgekambososjr

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам австралийца, он намерен укрепить свое наследие победой над украинцем.

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"Это неумолимая игра. Иногда дело не в том, что ты смог сделать, а важно то, что ты сможешь сделать в нужное время.

Я воспользовался моментом и стал чемпионом мира. Мое время снова придет.

Я многого добился в этом спорте, но победа над таким парнем, как Ломаченко укрепит мое наследие. 12 мая я снова напомню им, кто такой Камбосос", - приводит слова австралийца Boxing News 24.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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