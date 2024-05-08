"В тот момент я узнал Бога": Ломаченко назвал бой, который изменил его жизнь
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) высказался о поединке против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО).
По словам спортсмена из Украины, поражение изменило его жизнь.
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"После поражения от Теофимо Лопеса тогда казалось, что я проиграл, но на самом деле в тот момент я выиграл.
В тот момент я узнал Бога. Это, в принципе, поменяло всю мою жизнь", - приводит слова Ломаченко ESPN.
В 2020 году Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу своей карьеры.
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