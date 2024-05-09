"Будет выходом на пенсию": Камбосос сделал дерзкий прогноз на бой с Ломаченко
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
По словам австралийца, он намерен победить спортсмена из Украины.
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"Я очень уверен в себе. Эту уверенность я принес из своей подготовки.
Я провел отличный тренировочный лагерь. Моя уверенность выше, чем когда-либо.
Когда я победю Ломаченко, для него больше не будет другой дороги. Это будет выходом на пенсию для него", - приводит слова Камбососа Top Rank Boxing.
Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.
Ранее сообщалось, что битва взглядов боксеров длилась более трех минут.
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