Камбосос назвал, кто является аутсайдером его боя с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что согласен на роль аутсайдера перед поединком с Василием Ломаченко.

По словам австралийца, ему нравится находиться под давлением, ведь в таком случае он намерен превзойти все ожидания.

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"Мне нравится быть аутсайдером. Мне нравится устраивать крутые мега-бои в Австралии, о которых говорит весь мир и вся страна. Мне нравится этот менталитет аутсайдера.

Мой фитиль зажигается, когда все говорят: "Это конец Камбососа. Для Ломаченко это будет легкий бой". Пусть все думают, что для Ломаченко это легкий поединок. У меня с этим нет проблем", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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