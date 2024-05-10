iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко и Камбосос провели открытую тренировку

Боксеры предстали перед болельщиками за два дня до боя.
Сегодня, 09:42
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко и Джордж Камбосос / Top Rank Boxing

Экс-обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко вскоре встретится в ринге с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Бой за вакантный пояс IBF в легкой весовой категории состоится 12 мая в австралийском Перте.

Читай также: Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой

За два дня до поединка будущие соперники предстали перед публикой в Австралии, проведя открытую тренировку.

Ранее Ломаченко и Камбосос также устроили битву взглядов, которая длилась более трех минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко открытая тренировка Джордж Камбосос

Статьи по теме

Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой
Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко в случае победы над Камбососом
У Сайнса осталось лишь два варианта продолжения карьеры У Сайнса осталось лишь два варианта продолжения карьеры
Арендованный хавбек ПСЖ не хочет возвращаться в клуб Арендованный хавбек ПСЖ не хочет возвращаться в клуб
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Формула 111:24
У Сайнса осталось лишь два варианта продолжения карьеры
Европа10:58
Арендованный хавбек ПСЖ не хочет возвращаться в клуб
Формула 110:30
Пилот Формулы-1 выступит исполнительным продюсером сериала по серии
Бокс10:30
Усик сохранил позицию в рейтинге P4P от The Ring, на вершине произошла смена лидера
Лига конференций09:57
Тренер Астон Виллы прокомментировал итоги противостояния с Олимпиакосом
Бокс09:50
Бокс: расписание боев
Бокс09:42
Ломаченко и Камбосос провели открытую тренировку
Европа09:30
Мхитарян - о Саудовской Аравии: Эта дверь закрыта для меня
Бокс08:58
Фьюри показал, в какой форме пребывает перед боем с Усиком
НХЛ08:35
Кубок Стэнли: Рейнджерс довели преимущество над Каролиной до 3-0, ничья в серии Далласа и Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK