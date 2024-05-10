Ломаченко и Камбосос провели открытую тренировку
Экс-обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко вскоре встретится в ринге с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.
Бой за вакантный пояс IBF в легкой весовой категории состоится 12 мая в австралийском Перте.
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За два дня до поединка будущие соперники предстали перед публикой в Австралии, проведя открытую тренировку.
The legend has returned 🇺🇦 #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/2JlsN1otHy— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024
Home turf 😤— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024
🇦🇺 @GeorgeKambosos is putting on for the home crowd. #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/rEU0MdW0Qj
Who leaves as the hero of Perth? 🇺🇦🇦🇺🏆#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/pXIBnIrKM2— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024
Ранее Ломаченко и Камбосос также устроили битву взглядов, которая длилась более трех минут.
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