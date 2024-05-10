Ломаченко и Камбосос провели открытую тренировку

Боксеры предстали перед болельщиками за два дня до боя.

Экс-обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко вскоре встретится в ринге с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Бой за вакантный пояс IBF в легкой весовой категории состоится 12 мая в австралийском Перте.

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За два дня до поединка будущие соперники предстали перед публикой в Австралии, проведя открытую тренировку.

Who leaves as the hero of Perth? 🇺🇦🇦🇺🏆#LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/pXIBnIrKM2 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024

Ранее Ломаченко и Камбосос также устроили битву взглядов, которая длилась более трех минут.

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