"По любому сценарию": Промоутер Фьюри изменил мнение о фаворите боя с Усиком

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что изменил свой прогноз на бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам главы компании Top Rank, ранее он считал, что британец окажется слишком габаритным для украинца, но теперь ожидает близкого противостояния.

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"Это отличный поединок, бой на равных. Сначала я думал, что Фьюри слишком большой и легко уничтожит Усика. Теперь же я считаю, что нас ждет намного более конкурентное противостояние. Все может пойти по любому сценарию.

К тому же все приложения для ставок показывают, что это будет равный поединок", - цитирует Арума Boxing News 24.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.

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