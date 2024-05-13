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"Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика

Фрэнк Уоррен предположил, что помешает украинцу добиться успеха в бою с его подопечным.
Сегодня, 11:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри уверен, что его подопечный может рассчитывать на досрочную победу в бою с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, британец способен остановить украинского соперника, поскольку тот может не выдержать ударов по корпусу, что является его слабым местом.

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"Это лучшая форма, в которой я его видел. Я знаю, что Фьюри готов к бою, а это самое главное. Усик, он побил всех британцев, с которыми дрался. Он победил Тони Беллью, остановил его и нокаутировал. Он дважды обыграл Энтони Джошуа. Можно сказать, что Усик привык драться с большими бойцами. Эй Джей в их противостоянии был гораздо более крупным парнем.

Все же думаю, что Фьюри - боец совершенно другого типа. Он может адаптироваться. Тайсон действительно большой мастер на ринге. Думаю, что он остановит Усика. Именно такой я вижу концовку боя. У Усика есть одна особенность - он не любит, когда его бьют по корпусу. Это факт", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри изменил мнение о фаворите боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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