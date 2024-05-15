Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком

В субботу, 18 мая, обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведет поединок против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

За несколько дней до боя "Цыганский король" провел открытую тренировку.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что украинец также провел открытую тренировку перед боем с Фьюри.

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