"Всегда припасено что-то новое": Владимир Кличко оценил психологическое состояние Фьюри перед боем с Усиком

Владимир Кличко считает, что Тайсон Фьюри остается непредсказуемым противником.

Украинский боксер признался, что несмотря на то, что хорошо знает Фьюри, предсказать его психологическое состояние он не может.

"Тайсон Фьюри непредсказуем. Никто не может определить его душевный облик. Мы все понимаем, в какой он физической форме, но незнаем, какое у него будет психологическое состояние.

Это то, что мы узнаем уже завтра, во время поединка. У Фьюри всегда припасено что-то новое", - цитирует Кличко boxingnews24.

Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится уже сегдня ночью.





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