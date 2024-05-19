Шевченко: Рад за Усика. Это большая победа

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко поздравил легендарного украинского боксера Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

По словам Шевченко, этот триумф очень много значит для нашей страны.

«Эта победа очень много значит для Украины, для нас. Рад за Александра, он - чемпион. Это большая победа.

Бой был честным. Оба боксера выступили прекрасно. Тайсон Фьюри очень хорошо держался, но Александр сегодня чемпион", - цитирует Андрея Daily Mail

Напомним, на нашем сайте доступны лучшие моменты исторической победы Усика.

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