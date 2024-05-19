"Добро пожаловать в семью": Усик похвастался новым поясом, отобранным у Фьюри
Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одолел обладателя титула WBС Тайсона Фьюри и стал абсолютом дивизиона.
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а украинец одержал победу раздельным решением судей со счетом 115:112, 114:113, 113:114, впервые в истории собрав в одних руках все четыре титула хэвивейта.
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После триумфального поединка Усик продемонстрировал отобранный у Фьюри пояс WBC, которого ему не хватало для звания бесспорного чемпиона.
"Добро пожаловать в семью", - подписал украинский боксер фото в Instagram с новым трофеем.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри.
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