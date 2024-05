Легендарный американский тренер рассказал, за счет чего Усик победил Фьюри

Американский тренер Тедди Атлас высказал свое мнение о поединке Тайсона Фьюри против Александра Усика.

"Я часто говорю, что недостаточно драться как чемпион, нужно еще и вести себя как чемпион. Сегодня ночью они оба это сделали. Уважение и восхищение".

"Мы понимали физические способности обоих, но победу Усику принесла менее заметная его способность находить способ побеждать. Он это делает еще с Олимпиады", – написал Атлас в твиттере.

I often speak of it not being enough to only fight like a Champion, but to also behave like one. They did both tonight, each of them. Respect & Admiration! ❤️👑👊 #ringoffire #furyusyk #riyadhseason