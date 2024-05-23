"Будет лучше, чем первый бой": Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком

Представитель британца отметил, что его клиент хочет поквитаться со своим обидчиком.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, поделился мыслями о реванше с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, его подопечный верит в свои силы, из-за чего готов выйти на повторный поединок.

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"Реванш состоится. Он будет лучше, чем первый бой. Они оба хорошо знают друг друга, ведь уже делили ринг и будут стремиться использовать то, что вынесли из первого поединка, как преимущество, чтобы победить своего противника.

Конечно, Фьюри хочет победить и он должен победить. Он просит о реванше только потому, что считает, что может победить. Он верит в себя, и это укрепит его наследие.

Сейчас все думают, что Усик лучший боксер, но давайте посмотрим, что Тайсон сделает в реванше", - приводит слова Уоррена BBC.

Ранее в команде Усика сделали заявление про реванш с Фьюри.

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