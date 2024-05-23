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Сыновья Усика попозировали с новыми чемпионскими титулами отца

Украинский боксер показал фото своих детей с добытыми в бою с Фьюри трофеями.
Сегодня, 14:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в минувшие выходные одержал победу над Тайсоном Фьюри, объединив все пояса в дивизионе.

Украинский боксер уже вернулся домой, где презентовал завоеванные титулы своим детям.

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Усик в Instagram разместил фото своих сыновей с новыми трофеями, отметив на снимке также жену Екатерину.

Михаил и Кирилл попозировали с титулом WBC, отобранным у Фьюри, и специальным поясом от Всемирного боксерского совета, который был изготовлен для поединка за звание абсолюта.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBC

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