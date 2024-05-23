Сыновья Усика попозировали с новыми чемпионскими титулами отца
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в минувшие выходные одержал победу над Тайсоном Фьюри, объединив все пояса в дивизионе.
Украинский боксер уже вернулся домой, где презентовал завоеванные титулы своим детям.
Читай также: Усик показал разбитые кулаки через несколько дней после боя с Фьюри
Усик в Instagram разместил фото своих сыновей с новыми трофеями, отметив на снимке также жену Екатерину.
Михаил и Кирилл попозировали с титулом WBC, отобранным у Фьюри, и специальным поясом от Всемирного боксерского совета, который был изготовлен для поединка за звание абсолюта.
Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!