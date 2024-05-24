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"Ожидай серьезных последствий": Отец Хэйни пригрозил Гарсии после повторно проваленного допинг-теста

В команде боксера считают, что их бывший соперник должен быть сурово наказан.
Сегодня, 12:22
Девин и Билл Хэйни / Getty Images
Девин и Билл Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, прокомментировал позитивные результаты повторной пробы на допинг бывшего соперника его сына Райана Гарсии.

Хэйни-старший заявил, что после проваленного теста на запрещенные вещества их оппонент должен понести серьезное наказание.

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"Мошенники никогда не преуспевают. То, что вы делаете в темноте, со временем становится явным. В поступке Райана Гарсии нет ничего смешного. Ожидай серьезных последствий.

Мы подписывались на честный бой и не получили его. Он мошенник. Таких людей нужно отстранить от элиты. Парень открыто употребляет наркотики, оказывает влияние на детей и фанатов, которые смотрят на него и считают, что это круто. Это совсем не круто.

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы положить конец всему этому. Команда Гарсии совершает очень, очень плохие поступки", - приводит слова Хэйни-старшего Bad Left Hook.

Напомним, что повторная допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

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