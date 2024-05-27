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"Если мне приставят пислотет": Беллью сделал прогноз на бой Уайлдер - Чжилей

Эксперт назвал фаворита поединка.
Вчера, 18:50
Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион Тони Беллью прокомментировал предстоящий бой между Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем.

По словам эксперта, он верит в победу американского панчера.

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"Чжан выглядел так, будто направлялся прямо к титулам, одержав две досрочные победы над Джо Джойсом, но Паркер сбил его с ног. Он выполняет свою работу спокойнее, чем Уайлдер, но в своей лучшей форме это очень опасный парень с мощной левой рукой.

Если мне приставят к голове пистолет, выберу Чжилея. Но спросите меня завтра или послезавтра, так это вполне может быть Уайлдер. Они оба мощные панчери, а правая рука Деонтея более взрывная, чем левая Чжана. Но после того, как я увидел их обоих против Паркера, я искренне не знаю, что произойдет", - приводит слова Беллью DAZN.

Поединок боксеров пройдет 1 июня.

Ранее Уайлдер назвал свою цель в боксе.

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